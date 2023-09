Séisme au Maroc : La 21e édition du festival L’Boulevard reportée

Prévue initialement du 15 au 24 septembre 2023 à Casablanca, la 21e édition du festival L’Boulevard a été reportée à une date ultérieure. Organisatrice de l’évènement, l’association EAC-L’Boulvart a annoncé la décision, ce lundi 11 septembre, à la suite du séisme survenu vendredi dernier au Maroc. Au lendemain de ce tremblement de terre ayant touché plusieurs régions et surtout Marrakech-Safi, un deuil national de trois jours a été décrété.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’EAC-L’Boulvart a exprimé «ses condoléances et son plus sincère soutien aux familles et aux personnes affectées par cette tragédie». «En cette période de deuil, de mesures d’urgence et d’entraide, l’EAC-L’Boulvart a décidé de reporter le festival à une date ultérieure», a fait savoir la même source.

Dans ces circonstances, les organisateurs ont fait part de leurs «pensées aux survivants et à toutes celles et ceux qui œuvrent nuit et jour pour leur venir en aide».