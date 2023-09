Séisme au Maroc : Le match amical Maroc - Brésil U23 annulé

Prévu initialement ce lundi à 20h00 au Complexe sportif de Fès, le match amical des sélections olympiques du Maroc et du Brésil (U23) a été annulé, selon une annonce de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). «Cette décision fait suite à l’état de deuil national de trois jours décrété en raison du violent tremblement de terre ayant frappé vendredi soir plusieurs régions» du pays, a affirmé l’instance, dimanche dans un communiqué.

En ces douloureuses circonstances, la famille du football national exprime sa compassion et adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite un rapide rétablissement aux personnes blessées, lit-on dans le communiqué.

Vendredi 8 septembre 2023 au soir, une violente secousse tellurique s’est produite au Maroc, faisant plus de 2 000 morts et autant de blessés. Le plus grand nombre de décès a été déploré dans les provinces et préfectures d’Al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate, Marrakech et Azilal, celles-ci étant les plus proches de l’épicentre située dans la commune d’Ighli, région de Marrakech-Safi.