Séisme au Maroc : Réunion des deux commissions des finances du Parlement

La commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants et la commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers tiendront cette rencontre lundi 11 septembre 2023 à midi au siège de la Chambre des représentants, une réunion conjointe consacrée à l’information au sujet de l’ouverture auprès du Trésor d’un compte spécial sous l’appellation de compte spécial dédié à la gestion des effets du séisme qu’a connu le royaume du Maroc, indique un communiqué des deux Chambres de l’institution législative.

A quatre jours du séisme d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter, survenu vendredi et ayant fait plus de 2 000 morts, cette réunion se tient conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution et de l’article 26 de la loi organique des finances.