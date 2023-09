Séisme au Maroc : Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch exprime ses condoléances

Dans un message officiel ce dimanche 10 septembre, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a indiqué s’associer «à la douleur des familles des personnes décédées» lors du séisme ayant frappé plusieurs régions du Maroc, touchant praticulièrement les provinces à Marrakech-Safi. Dans ce sens, le responsable «assure les blessés et leurs proches du soutien de la Nation toute entière». Rappelant les instructions royales pour «mobiliser l’ensemble des services de l’Etat afin de porter secours aux populations», il a par ailleurs fait savoir qu’«un centre de crise a été mis en place, sous la supervision du ministère de l’Intérieur».

«Cette épreuve doit nous unir, dans un esprit d’engagement collectif», a ajouté Akhannouch, saluant notamment «la solidarité spontannée des Marocaines et des Marocains, qui s’est illustrée par l’afflux massif de citoyens venus faire don de leur sang dès les premières heures du samedi matin». «A la mémoire des disparus et à la dignité des survivants», le devoir est désormais de «tout entreprendre pour porter secours, réconfort et alléger la peine que nous partageons toutes et tous», a par ailleurs souligné le Chef du gouvernement.

أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، لعائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى. pic.twitter.com/wCJE5LuVWA — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) September 10, 2023

Vendredi 8 septembre 2023 au soir, un puissant séisme d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter a frappé le Maroc, faisant plus de 2 000 morts et plus de 2 000 blessés, particulièrement à Al-Haouz et Taroudant. Outre la mobilisation terrestre et aérienne des Forces armées royales (FAR) pour soutenir les efforts de secours avec la Gendarmerie royale, la Protection civile et autres services, le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour que soient décrétés trois jours de deuil national.

Ce dimanche et conformément aux mêmes instructions, une prière de l’absent a été organisée dans l’ensemble des mosquées du pays, en hommage aux victimes et aux diparus.