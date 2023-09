Sommet du G20 : Des dirigeants mobilisés pour le Maroc après le séisme

Suite au séisme d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter, survenu vendredi 8 septembre au Maroc et ayant fait plus de 2 000 morts, plusieurs dirigeants penant part au Sommet du G20 ce week-end en Inde ont exprimé leur solidarité «avec les autorités et le peuple marocains», tout en présentant leurs «condoléances aux familles des victimes». Dans une déclaration conjointe, les représentants de pays et d’instances régionales ou mondiales ont par ailleurs fait part de leur «volonté de soutenir le Maroc de la façon la plus utile possible».

«Nous avons été et continuons d’être des partenaires engagés aux côtés du Maroc, apportant notre soutien aux autorités dans la construction d’une économie inclusive et résiliente avec des institutions fortes. Cette force sera bénéfique au peuple marocain pour se relever de ce tremblement de terre dévastateur», souligne la déclaration, mise en ligne ce dimanche 10 septembre. Le document indique, par ailleurs, qu’avec l’ensemble des partenaires internationaux, les signataites seront «aux côtés du Maroc pour fournir toute l’assistance nécessaire aux besoins urgents de court-terme ainsi qu’aux efforts de reconstruction».

A cet effet, les «outils techniques et financiers» ainsi que l’assistance coordonnée peuvent être mobilisés pour «aider le peuple marocain à surmonter cette terrible tragédie», ajoute encore la déclaration. Celle-ci porte le sceaux de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du Premier ministre indien, Narendra Modi, du président de l’Union africaine et président des Comores, Azali Assoumani, du président français Emmanuel Macron, du président de la Banque mondiale, Ajay Banga et de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue du Sommet du G20, Emmanuel Macron a indiqué que la France était disposée à «intervenir» auprès du Maroc. «Nous avons mobilisé l’ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile», a déclaré le président français. Il a fait savoir que l’Union africaine, les instances financières internationales, Banque mondiale et FMI, avaient été mobilisées ce dimanche pour «marquer aussi un engagement fort de soutien au Maroc, au peuple marocain, pour la reconstruction et l’aide financière dans ce contexte».

Pour l’heure, le Maroc a accepté officiellement la proposition d’aide de l’Espagne et du Qatar.