Séisme au Maroc : Prière de l’absent ce dimanche dans l’ensemble des mosquées

La prière de l’absent (Salat Al Ghaib) sera accomplie après la prière d’Addohr, ce dimanche 10 septembre dans toutes les mosquées du Maroc, conformément aux instructions du roi Mohammed VI, commandeur des croyants. Dans un communiqué, le ministère des Habous et des Affaires islamiques indique que ce rituel religieux sera effectué «pour le repos de l’âme des victimes du tremblement de terre qui a secoué la province d’Al-Haouz» et toute la région de Marrakech-Safi, particulièrement impactée. Dimanche, un communiqué du Palais royal a annoncé que le deuil national sera décrété pendant trois jours, «avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics».

Dans la nuit du vendredi 8 septembre 2023 à 23h11min01s (GMT+1), une forte secousse tellurique d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter à été ressentie dans plusieurs villes du Maroc. Le bilan provisoire actualisé fait état de plus de 2 000 morts et plus de 2 000 blessés, les pertes humaines les plus lourdes ayant été déplorées dans Al-Haouz. Les unités de secours s’efforcent de retrouver les rescapés ayant encore des chances d’avoir survécu sous loes décombres.