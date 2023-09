Séisme au Maroc : Deux ministres constatent les dégâts dans leurs circonscriptions

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville / DR

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a effectué dans la nuit une tournée d'inspection dans les zones touchées par le séisme à Marrakech.

La maire de la ville a tenté de rassurer les citoyens et les citoyennes, descendus dans les rues et sur les places publiques suite à la secousse tellurique, qui a frappé la région d’Al Haouz le 9 septembre, rapporte le site du PAM.

De son côté, le secrétaire général du PAM et ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, s’est rendu samedi à Taroudant pour constater sur place l’ampleur du séisme. Le maire de la ville a également tenu une réunion de travail, avec des membres du conseil communal, pour évaluer les dégâts, indique le site du PAM.

Ouahbi était aussi, hier soir, l’invité de la chaîne qatarie Al Jazeera. Dans cette première sortie médiatique d'un membre du gouvernement, il a mis l’accent sur les mesures prises par les autorités publiques et les Forces armées royales (FAR) pour secourir les victimes et évacuer les blessés vers des hôpitaux.

Le gouvernement marocain compte la présence de trois maires : Fatima Ezzahra El Mansouri à Marrakech, Abdellatif Ouhabi à Taroudant, et Aziz Akhannouch à Agadir.