Sahara : Le Polisario annonce une réunion avec Antonio Guterres

Antonio Guterres et Brahim Ghali / DR

Le Polisario annonce une réunion entre Brahim Ghali et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. La rencontre est prévue le 11 septembre au siège des Nations unies à New York, précise l’agence de presse du Front.

Ces entretiens interviennent après la visite au Maroc de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et la tournée effectuée par le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, dans les camps de Tindouf, Alger et Rabat. Le dernier voyage de l’actuel chef du Polisario à New York remonte à mars 2017.

Antonio Guterres devra présenter dans les semaines à venir un rapport sur la situation au Sahara occidental. Le Conseil de sécurité adoptera, vers la fin d'octobre, une nouvelle résolution devant proroger le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire.