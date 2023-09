Séisme au Maroc : Des régions de France et de Belgique promettent une aide aux sinistrés

L'Occitanie, la collectivité de Corse et la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) se sont engagées, ce samedi, à fournir un million d'euros d'aide humanitaire en faveur des sinistrés du Maroc, frappé par un puissant séisme ayant fait des centaines de victimes. «Un million d'euros sera directement engagé, en fonction bien sûr des besoins qui seront exprimés par le Maroc, en faveur des victimes du séisme et pour la reconstruction du pays», ont annoncé dans un communiqué commun, cité par l'AFP, les présidents de ces régions, respectivement Carole Delga, Gilles Siméoni et Renaud Muselier.

«Fortes de liens méditerranéens anciens, privilégiés et vivants, nos trois régions méditerranéennes s'engagent immédiatement, ensemble, aux côtés du Royaume du Maroc et expriment leur solidarité totale avec ce pays ami», ont-ils indiqué. «A court terme, nous sommes disponibles pour intervenir ensemble en faveur de l'aide humanitaire d'urgence. De la même façon, avec l'ensemble du monde associatif, nous voulons cibler le soutien sanitaire au Maroc, pour venir en aide aux blessés et aux sinistrés dans cette période très difficile qui s'ouvre», ont-ils précisé. «Enfin, cet engagement financier concernera l'effort à venir de reconstruction, sur le plan urbain comme sur le plan agricole, et nous savons déjà que les besoins seront nombreux», ont-ils ajouté.

Un tremblement de terre de magnitude 6,8 degré sur l'échelle de Richter a touché le Maroc, avec un épicentre situé à 200km au sud de Marrakech, faisait pas moins de 2 012 morts et 2 059 blessés. Ce samedi, plusieurs pays et organisations ont exprimé leurs condoléances et offert d'apporter une aide au royaume.

Les autorités belges ont également annoncé des aides. La ministre fédérale en charge de la Coopération au développement, Caroline Gennez a débloqué cinq millions d’euros pour aider les victimes et soutenir la reconstruction, rapporte la presse belge.

La Région wallonne a prévu, selon la même source, une aide immédiate de 500 000 euros et la Flandre une enveloppe de 200 000 euros pour l’aide d’urgence au Maroc, via la Rode Kruis Vlaanderen, la Croix Rouge flamande, a annoncé samedi le ministre-président flamand Jan Jambon sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Le gouvernement bruxellois débloquera, pour sa part, 180 000 euros pour aider les victimes du tremblement de terre au Maroc, annonce samedi la secrétaire d’Etat de la région de Bruxelles-Capitale Ans Persoons, en charge notamment des Relations européennes et internationales. Tous les ministres bruxellois allouent des fonds dans le cadre de leurs compétences, précise-t-elle.