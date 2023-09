Séisme au Maroc : Le ministre israélien de la Défense s'entretient avec Abdellatif Loudiyi

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant a réitéré ce samedi l'engagement de son pays à apporter son aide au Maroc, qui a été frappé vendredi par un violent séisme. Lors d'un appel avec le ministre délégué chargé de la Défense nationale Abdellatif Loudiyi, le ministre israélien a réitéré que «l'engagement mutuel à se tenir côte à côte en période de crise nationale est un élément important des Accords d'Abraham».

«Israël tend la main et apportera son aide si nécessaire pendant cette heure difficile», a-t-il ajouté.

وزير الدفاع يواف غالانت خلال اتصال مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي السيد عبد اللطيف لوديي:الالتزام المتبادل بالوقوف جنبًا الى جنب خلال أوقات الأزمات الوطنية يعتبر جزءً مهمًا في الاتفاقات الابراهيمية. اسرائيل تمد اليد وستساعد وفق الحاجة خلال هذه الساعة الصعبة pic.twitter.com/GsiVAwDBPd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2023

Plus tôt dans la journée de ce samedi, le bureau présidentiel israélien a annoncé qu'«au lendemain du tremblement de terre qui a frappé le Maroc, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné à tous les ministères et forces d'aider le peuple marocain si nécessaire, y compris en se préparant à envoyer une délégation et une aide dans la région».

«Le Premier ministre a déclaré que le peuple d'Israël soutient le peuple marocain dans ces moments difficiles, prie pour sa paix et nous l'aiderons dans tout ce qu'il faudra», a ajouté la même source.