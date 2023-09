Séisme au Maroc : Des pays expriment leurs condoléances et proposent leurs aides

Quelques heures après le violent séisme qui a frappé, vendredi soir, le Maroc, plusieurs pays ont exprimé ce samedi leurs condoléances et se sont dits prêts à apporter leur aide au royaume.

«Je présente mes condoléances à mon frère, le Roi Mohammed VI, et au peuple marocain pour les victimes du tremblement de terre. Nous sommes attristé par ce drame, et nous sommes aux côtés de nos frères du Maroc et solidaires avec eux dans ces moments difficiles», a écrit Cheikh Mohammed ben Zayed, président des Emirats arabes unis sur son compte sur la plateforme «X» (ancien Twitter).

L'agence de presse officielle aux Emirats a aussi annoncé que le chef d'Etat avait ordonné l'établissement d'un pont aérien, pour transporter des secours d'urgence aux personnes touchées par le tremblement de terre et pour fournir diverses formes de soutien.

Pour sa part, l'Arabie saoudite a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Maroc, en assurant sa solidarité dans cette grande tragédie. Le pays a exprimé sa compassion aux familles des défunts, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, ainsi que la sécurité et la sûreté au Maroc et à son peuple frère.

Des condoléances du Qatar, de la Jordanie, de l'Algérie et de la Ligue arabe

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a également présenté ses condoléances aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le royaume, alors que le sultan d'Oman Haitham ben Tariq a adressé une lettre au roi Mohammed VI, exprimant ses sincères condoléances au peuple marocain et aux familles des victimes.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a lui aussi exprimé ses «plus sincères condoléances» et sa «sincère sympathie au gouvernement et au peuple du Royaume frère du Maroc pour les victimes du tremblement de terre survenu hier soir (vendredi), faisant un grand nombre de victimes et de blessés».

«La République arabe d'Égypte exprime ses sincères condoléances au Royaume frère du Maroc pour les victimes du tremblement de terre dévastateur qui a frappé hier soir (vendredi) plusieurs régions et villes marocaines, faisant des centaines de victimes et de blessés et d'importantes pertes matérielles», a indiqué de son côté le ministère égyptien des Affaires étrangères.

L'Algérie a également présenté ses condoléances aux familles des victimes du séisme. Un communiqué de son ministère des Affaires étrangères a indiqué que le pays «suit avec une grande préoccupation et une grande tristesse les répercussions du violent séisme qui a frappé plusieurs régions du Royaume du Maroc». «L'Algérie présente ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie aux familles des victimes et au peuple marocain frère, avec ses vœux sincères de prompt rétablissement aux blessés», poursuit le communiqué.

«Les hautes autorités algériennes ont également décidé d'ouvrir l'espace aérien aux vols pour le transport des aides humanitaires et des blessés», lit-on dans le communiqué.

La Ligue arabe a également présenté ses condoléances au Maroc. «Mes sincères condoléances et sympathie aux familles des victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc. Nos pensées sont avec notre peuple et nos frères là-bas, et je prie pour que Dieu ait pitié de ce cher pays arabe et de son peuple pour qu'il surmonte cette crise rapidement», a écrit le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui aussi présenté ses condoléances au peuple marocain, soulignant que la Turquie se tient aux côtés du Maroc par tous les moyens possibles.

أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة إلى كافة أفراد الشعب المغربي الذي تعرض لكارثة الزلزال. وأسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للذين فقدوا حياتهم والشفاء العاجل للجرحى. نحن في هذا اليوم العصيب، نقف بجانب أشقائنا المغاربة بجميع إمكانياتنا.???? — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) September 9, 2023

Les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne et la France

Les condoléances, en provenance des pays occidentaux se sont aussi multipliées. Le président américain a exprimé sa «profonde tristesse face aux pertes en vies humaines et aux destructions causées par le tremblement de terre au Maroc». «Nos pensées et nos prières vont à tous ceux qui sont touchés par cette terrible épreuve», a indiqué Joe Biden. Il a ajouté que son administration «est en contact avec les responsables marocains» et que les autorités américaines travaillent «en toute urgence pour assurer la sécurité des citoyens américains se trouvant au Maroc». «Nous sommes prêts à fournir toute l'assistance nécessaire au peuple marocain. Les États-Unis sont aux côtés du Maroc et de mon ami, le roi Mohammed VI , dans ce moment difficile», a-t-il conclu.

L'ambassade américaine au Maroc a également exprimé ses sincères condoléances aux victimes du séisme, affirmant qu'elle suit de près la situation, et a appelé les citoyens américains à la prudence.

De son côté, le roi d'Espagne Felipe VI a exprimé sa tristesse. «En mon nom et au nom du gouvernement et du peuple espagnol, j'exprime mes plus profonds sentiments de douleur face aux conséquences désastreuses de ce désastre, ainsi que mes sincères condoléances», a-t-il déclaré dans un message au Roi Mohammed VI.

L'Espagne a également proposé son aide au Maroc. Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares a déclaré, en marge du sommet du G20 en Inde, que «l'Espagne offre au Maroc, s'il le juge nécessaire, l'équipe de secours, ce qui est le plus important à l'heure actuelle, ainsi que son aide à la reconstruction».

En Allemagne, un porte-parole de l'Agence fédérale allemande de secours technique (THW) a indiqué que son pays «surveille» la situation et «prépare une éventuelle mission», soulignant que le Maroc n'avait soumis aucune demande d'assistance. «L'envoi d'équipes de secours et d'équipements au Maroc dépend de la présentation par le pays d'une demande d'assistance», a-t-il fait savoir.

Plus tôt dans la matinée, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a adressé ses «pensées aux victimes du tremblement de terre dévastateur». «Ce sont des nouvelles terribles en provenance du Maroc. En ces heures difficiles, nos pensées vont aux victimes de ce tremblement de terre dévastateur. Notre compassion va à toutes les personnes touchées par cette catastrophe naturelle», a écrit sur «X» le chancelier, qui participe ce week-end au sommet du G20 à New Delhi (Inde).

Le président français Emmanuel Macron a pour sa part exprimé la disponibilité de son pays à apporter son aide au Maroc. «La France se tient prête à aider aux premiers secours. Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc», a-t-il indiqué sur «X».

Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2023

De son côté, l'Ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume Scheurer a annoncé que l’Aide humanitaire suisse du Ministère des affaires étrangères a «activé sa cellule de crise et présenté une offre d’assistance aux autorités du Maroc».

L’aide humanitaire @SwissHumAidUnit du Ministère??des affaires étrangères @EDA_DFAE a activé sa cellule de crise et présenté une offre d’assistance aux autorités du #Maroc. https://t.co/WlJuBg254o — Ambassadeur Guillaume Scheurer (@AmbSuisseMaroc) September 9, 2023

Israël, l'Inde, l'UE et l'ONU prêts à aider le Maroc

Pour sa part, le bureau présidentiel israélien a annoncé qu'«au lendemain du tremblement de terre qui a frappé le Maroc, le Premier ministre Netanyahu a ordonné à tous les ministères et forces d'aider le peuple marocain si nécessaire, y compris en se préparant à envoyer une délégation et une aide dans la région», a ajouté la représentation diplomatique. «Le Premier ministre a déclaré que le peuple d'Israël soutient le peuple marocain dans ces moments difficiles, prie pour sa paix et nous l'aiderons dans tout ce qu'il faudra», conclut-on.

«L’Inde est prête à offrir toute l’aide possible au Maroc dans cette période difficile», a assuré pour sa part Narendra Modi, premier ministre indien sur «X», présentant ses «sincères condoléances à toutes les personnes touchées» par le tremblement de terre au Maroc.

La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a exprimé «sa proximité et sa solidarité avec le premier ministre» marocain, Aziz Akhannouch, en insistant sur la «volonté de l’Italie de soutenir le Maroc en cette situation d’urgence».

Il Presidente @GiorgiaMeloni ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco e ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Akhannouch e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell’Italia in questa emergenza — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) September 9, 2023

De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel a exprimé la disponibilité de «l'Union européenne à soutenir le Maroc, dans ces moments difficiles», et a écrit sur «X» : «Nos pensées vont à ceux touchés par cette tragédie et les sauveteurs qui participent au processus de recherche.»

«Mon cœur va au peuple marocain face au terrible tremblement de terre qui a coûté des centaines de vies la nuit dernière», a écrit pour sa part la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ajoutant que ses pensées vont aux familles des victimes et aux blessés, leur souhaitant un prompt rétablissement et félicitant les sauveteurs pour leur «travail admirable».

Le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell a également déclaré que l'Union européenne est prête à apporter son aide au Maroc.

Les Nations unies se sont dites prêtes à aider le gouvernement marocain «dans ses efforts pour venir en aide à la population touchée». «Le secrétaire général a été profondément attristé d’apprendre le tremblement de terre qui a frappé aujourd’hui le Maroc et qui a coûté de nombreuses vies», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de l’ONU. «Le secrétaire général exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple marocain en ces temps difficiles. Il adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés», ajoute-t-on dans un communiqué.

De son côté, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé la disposition de l'OMS à répondre aux besoins sanitaires urgents du Maroc.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat a également exprimé «sa grande douleur» et présenté ses condoléances au peuple du Maroc.