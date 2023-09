Séisme au Maroc : Les Emirat arabes unis établissent un pont aérien

Le président des Emirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, a ordonné la mise en place d’un pont aérien pour fournir les secours d’urgence aux populations touchées par le séisme ayant frappé, vendredi soir, plusieurs régions du Maroc.

Selon l’agence de presse officielle émiratie, cette initiative s’inscrit dans le cadre des relations bilatérales distinguées entre les deux pays. Elle se veut aussi un soutien aux efforts pour faire face à la crise ayant résulté du séisme, à travers une solidarité entre Etats.

Jusqu’à ce samedi matin à 7 heures, le bilan provisoire établi par le ministère de l’Intérieur fait état de 632 morts et de 329 blessés, dont 51 graves. Dans la nuit du vendredi 8 septembre 2023 à 23h11min01s (GMT+1), une forte secousse tellurique d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter à été ressentie dans plusieurs villes du Maroc.

Dans son bulletin d’alerte, l’Institut national de géophysique a indiqué que le phénomène avait été enregistré à 10,7km de profondeur. Les communes d’Ijoukak et Amizmiz, proches de l’épicentre, ont ressenti les secousses les plus violentes (7). Viennent ensuite Aoulouz, Imintanout, Taliouine, Chichaoua, Taroudant, Asni (6), puis Marrakech et Ouled Teima (5).

Ce bilan humain est le plus grave enregistré au Maroc depuis le séisme qui a frappé la région d’Al Hoceïma, le 24 février 2004. Le royaume avait déploré un triste bilan de 629 morts, 926 blessés, et 12 539 sans-abris.