Eliminatoires CAN : Walid Regragui vise la tête du groupe pour le Maroc [vidéo]

Le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé, ce vendredi à Agadir, que le match contre le Liberia prévu demain à 20h était une occasion idoine pour mieux se préparer à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023), prévue en Côte d’Ivoire. «Nous jouons à domicile, et nous devrons trouver des solutions et gagner ce match devant cette équipe libérienne performante et qui évolue avec un bloc aussi bas et cherche à jouer le contre», a insisté Regragui, en conférence de presse tenue à la salle des congrès du Grand stade d’Agadir.

Le coach a mis l’accent sur l’importance de terminer cette phase en tête du groupe, avant d’entamer la compétition continentale. Durant cette semaine, l’équipe nationale s’est bien préparée, a assuré Regragui, estimant que l’important est de garder un état d’esprit gagnant pour évoluer constamment. Par ailleurs, il a précisé qu’il ne comptait pas changer l’équipe lors cette rencontre, ainsi que celle contre le Burkina Faso, mardi en France, en raison peu de temps qui nous sépare de la CAN en Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, l’entraîneur s’est dit très heureux de jouer à Agadir, notant que les supporters du Onze national répondront présents en afflueront en masse samedi, pour soutenir et encourager les Lions de l’Atlas.

En mars dernier, le Maroc a décroché officiellement son billet pour la phase finale de la CAN au terme du nul (2-2) entre l’Afrique du Sud et le Libéria, pour le compte du groupe K. L’équipe nationale avait battu l’Afrique du Sud (2-1) et le Liberia (2-0), lors des deux précédentes journées de poule.

Ce dernière ne compte que trois sélections, après la suspension du Zimbabwe par la Fédération internationale de football association (FIFA).