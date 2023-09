Match Maroc – France : Annulation de la procédure contre 7 membres de l’ultradroite

Photo d'illustration / Ph. Fiora Garenzi - Hans Lucas via AFP

Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’ensemble de la procédure à l’encontre de sept proches de l’ultradroite, qui ont comparu ce vendredi 8 septembre pour «participation à un groupement en vue de violences volontaires ou dégradations» et «port d’arme», dans le cadre de faits remontant au jour de la demi-finale du Mondial 2022 de football qui a opposé l’équipe du Maroc à celle de la France. A l’issue de leur retrait pour délibérer sur les «questions de nullité» soulevées par Me Georges Sauveur, avocat de la défense, les juges ont pris cette décision au vu des «irrégularités» établies. Ont été pointées notamment les arrestations qui ne se sont pas déroulées dans le périmètre d’action assigné aux policiers, le soir des faits incriminés, selon Ouest-France.

Cet élément a fait annuler aussi les procès-verbaux à charge des sept prévenus, interpellés près d’un bar à Paris, le 14 décembre 2022, soir du match Maroc – France. Parmi les mis en cause figure Marc de Cacqueray-Valmenier, 24 ans, ancien chef du groupuscule d’ultradroite «les Zouaves» dissous en janvier de l’année dernière. Alors que sa comparution a été très attendue depuis plusieurs mois, il ne sera finalement pas jugé, mais plutôt concerné par la remise en liberté.

Ces dernières années, le jeune homme a déjà été condamné et emprisonné. Ouest-France rappelle qu’il est actuellement «mis en examen et sous contrôle judiciaire dans une autre affaire instruite à Bobigny». Dans le cadre de celle du Mondial 2022, il a fait partie de 38 personnes arrêtées, dont la moitié est fichée S et 31 ont précédemment bénéficié d’un classement sans suite ou de peines alternatives.

Dans le contexte de ces faits, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin avait demandé un «suivi spécifique» des groupes d’ultradroite qui compteraient «casser de l’Arabe», en marge des matchs de la Coupe du monde suivie par différentes communautés en France.

Des mesures spéciales avaient été ordonnées, en prévision aussi du match de classement Maroc-Croatie, ainsi que de la finale France-Argentine. Les autorités françaises enquêtaient par ailleurs pour vérifier si les actions de l’ultradroite étaient coordonnées ou non au niveau national.