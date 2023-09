Maroc : Les importations de céréales atteignent 4,5 millions de quintaux par mois

Pour la campagne agricole en cours, le gouvernement du Maroc prône deux approches pour résoudre les problèmes liés à la production et à la stabilité des prix des produits alimentaires de base, a affirmé, jeudi, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Concernant les céréales, le volume des importations mensuelles atteint 4,5 millions de quintaux.

En réponse à une question sur le plan du gouvernement pour soutenir les agriculteurs au cours de la campagne actuelle, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil hebdomadaire, Baitas a indiqué que l'exécutif œuvrait pour remédier aux conséquences économiques et climatiques des années précédentes, en garantissant un approvisionnement des produits de base qui rentrent dans le cadre des chaînes de production, tels que la viande et le lait, et en soutenant les agriculteurs pour stabiliser des prix des denrées de base.

Par ailleurs, Baitas a souligné que dans le cadre de son orientation générale pour la lutte contre l'inflation, le gouvernement a pris au cours de l'année écoulée une série de mesures de soutien aux chaînes de production pour une enveloppe financière de 10 milliards de dirhams, afin d'éviter tout impact négatif sur les prix des légumes, fruits et autres produits. Il a été procédé aussi à l’importation de 5 millions de quintaux d'orge pour un coût total de 633 millions de dirhams pour soutenir la production animale et de 2 millions de quintaux d'aliments composés s'inscrivant dans le cadre de la production laitière pour un coût de 326 millions de dirhams, a-t-il fait savoir.

L’approche actuelle de répartition des subventions d'orge repose sur le mécanisme du guichet ouvert, permettant ainsi à tous les agriculteurs d’obtenir des quantités importantes, a encore souligne le porte-parole. Concernant les engrais, le ministre a fait remarquer que les engrais de fond sont produits par l'OCP, tandis que 3 millions de quintaux d'engrais de surface dans la production desquels est utilisé le gaz naturel, ont été importés pour une valeur totale de 700 millions de dirhams.

S'agissant des céréales, Baitas a noté que le volume mensuel des importations atteint 4,5 millions de quintaux, assurant quant à la suffisance du stock pour les mois à venir. Le gouvernement continue de subventionner cette denrée même si les indicateurs affichent une abondance de production des céréales par rapport à l'année dernière, compte tenu de la bonne situation du processus de production des céréales à l'échelle internationale, a-t-il conclu.