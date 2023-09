Match amical Maroc - Brésil : L’ONEE réagit à la coupure d’électricité au stade de Fès

L’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE) a rappelé, ce vendredi, que le Grand stade de Fès ayant accueilli le match amical Maroc - Brésil U23 n’était pas raccordé au réseau électrique de distribution relevant de ses compétences. Cette mise au point intervient au lendemain de la rencontre, qui a été marquée hier soir par une longue coupure de courant ayant plongé le stade dans le noir, ce qui a nécessité une suspension temporaire du jeu en seconde mi-temps. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’Office a annoncé se réserver le droit saisir la justice contre des accusations à ce sujet, publiées le 7 septembre 2023 par un journal électronique arabophone.

Selon le communiqué, l’écrit en question contient «de graves accusations à l’ONEE» en tenant ce dernier «responsable de l’incident». «Tout en dénonçant ces agissements non déontologiques et en déplorant que les informations diffusées ne soient pas vérifiées au préalable, l’ONEE se réserve tout droit de recourir à la voie judiciaire», a affirmé la même source.

Sur son site, la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Fès (RADEEF) indique qu’elle «assure la distribution de l’eau et de l’électricité, ainsi que la gestion du réseau d’assainissement liquide l’intérieur de la ville de Fès et de la commune Ain Chkef».

Selon des sources médiatiques, cette coupure serait due à une surcharge ayant nécessité l’intervention des équipes techniques de l’établissement public gestionnaire. Outre le stade, l’incident aurait concerné plusieurs quartiers de la ville.