Sahara : Silence de l’ONU quant aux prochaines visites de De Mistura

Les Nations unies sont restées silencieuses quant aux prochaines étapes de la tournée de Staffan de Mistura dans la région. «Je sais qu'il est arrivé à Dakhla, le 6 septembre, dans le cadre de sa première visite dans la région du Sahara occidental, qui a débuté le 4 septembre», s'est contenté de répondre le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, hier soir.

«Nous aurons d’autres mises à jour sur les différentes étapes de son voyage au fur et à mesure de leur progression», a-t-il souligné. Après Laayoune, l’émissaire onusien s’est déplacé, mercredi, à Dakhla où il a eu des réunions avec les élus locaux et des acteurs économiques et de la société civile.

Pour rappel, l’ONU a annoncé lundi que «l’Envoyé personnel attend avec intérêt d'approfondir encore les consultations avec toutes les parties concernées sur les perspectives de faire progresser de manière constructive le processus politique sur le Sahara occidental au cours de ses engagements régionaux. Il prévoit de rendre compte de ses visites et engagements au Secrétaire général ainsi qu'au Conseil de sécurité en octobre».