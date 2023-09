Match amical : L’équipe du Maroc U23 bat le Brésil, tenant du titre olympique [vidéo]

Championne d’Afrique des moins de 23 ans (CAN U23), la sélection du Maroc s’est imposée, jeudi soir face au Brésil (1-0), à l’issue du match amical tenu au Complexe sportif de Fès. Dans le cadre des préparatifs aux Jeux olympiques de Paris 2024, les Lions de l’Atlas ont montrés un jeu équilibré face au double champion en titre. En deuxième mi-temps, une puissante frappe du milieu de terrain Zakaria El Ouahdi (73e) a changé la donne, permettant au Onze national d’avoir l’avantage.

A son démarrage, cette seconde manche a été marquée par une coupure d’électricité ayant interropu le match pendant plusieurs minutes. Après la reprise du jeu et le premier but salvateur, les hommes d’Issame Charaï ont tenté de creuser l’écart avec un second but (80e). Celui-ci sera finalement annulé par l’arbitre sénégalais Alioune Sow, à cause d’un hors-jeu.

La grosse frappe de Zakaria El Ouahdi pour ouvrir le score face au Brésil :



via @JB_MRC2 pic.twitter.com/zFjabajilM — DM SPORT (@dmsportma) September 7, 2023

Au bout des 18 minutes de temps additionnel, les Lions de l’Atlas ont tenu tête à une Seleção déterminée à réduire l’écart, grâce à l’intervention du portier Alaa Bellaarouch, qui a pu sauver un ballon des filets du Onze national.

Toujours en préparation des échéances olympiques, la séléction du Maroc U23 rencontrera son homologue brésilienne une nouvelle fois en match amical, lundi 11 septembre à Fès.