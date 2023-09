CAN 2025 : Le Maroc et l’Algérie bientôt fixé

Dans les semaines à venir, la Confédération Africaine de Football (CAF) lèvera le voile sur les noms des pays qui accueilleront la CAN 2025 et la CAN 2027. Le Comité exécutif de la CAF, qui s'est réuni jeudi 7 septembre par visioconférence, annonce une prochaine rencontre de ses membres «au Caire le 27 septembre 2023 pour discuter et prendre des décisions concernant les pays qui se verront attribuer la CAN TotalEnergies 2025 et la CAN 2027», indique la CAF dans un communiqué.

Le choix de septembre pour l’annonce officielle des pays hôtes des deux compétitions sportives africaines a déjà fait l’objet, en avril dernier, d’une communication de la CAF. Pour rappel, la CAF avait désigné un cabinet allemand pour effectuer des visites d’inspections des installations et équipements sportifs dans les pays candidats à l'accueil de la CAN 2025. Une course qui concerne le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du sud, le Sénégal, la Zambie et le binôme Nigéria-Bénin.

Pour la CAN 2027, les pays candidats sont : l'Egypte, le Botswana, l'Algérie, le Sénégal, en plus d'une candidature conjointe du Kenya, Ouganda et Tanzanie.