Football : Yassine Bounou revient sur la proposition de son transfert au Real Madrid

L’international marocain Yassine Bounou s’est exprimé au sujet de son transfert non abouti de Séville FC au Real Madrid, après lequel il a officialisé son contact avec Al-Hilal en Arabie saoudite. Dans une interview à El Pelotazo sur Canal Sur Radio, le portier de la sélection du Maroc a confirmé avoir été «la première option» du club madrilène pour remplacer Thibault Courtois, blessé. «La direction a analysé la situation, a vu que je pouvais aller à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et rater beaucoup de matchs dans un mois important pour le Real, ce qui n’était pas possible», a-t-il confié.

«Il y avait des offres, en décembre dernier, mais je n’avais pas l’impression que c’était le moment. Ni moi, ni Youssef (En-Nesyri, ndlr), qui avait également la possibilité d’opérer un transfert à ce moment-là, n’avions l’impression que nous pouvions partir», a ajouté le gardien de but, désormais nominé pour le Trophée Yachine, dans le cadre du Ballon d’or. Concernant sa situation comme celle de son co-équipier au Onze national, le portier a insisté que la CAN était un facteur ayant eu «beaucoup d’influence sur ce marché».

En été, le nom de Yassine Bounou est revenu également dans les scénarios de transferts vers d’autres clubs européens, comme le Bayern Munich en Allemagne. «Le Bayern était en contact avec Séville. Il m’a été demandé d’attendre et qu’une offre allait être envoyée. Entre-temps, d’autres noms ont été entendus. J’ai compris que le Bayern cherchait seulement un prêt. Les clubs, malheureusement, ne veulent plus dépenser», a encore confié le gardien de but de 32 ans.

Revenant sur son transfert abouti de Séville vers Al-Hilal, Yassine Bounou a déclaré que le changement était difficile initialement, mais que celui-ci faisait partie de la carrière de tout footballeur. «Tu quittes un club où tu as passé tes meilleures années depuis que tu évolues en Europe. Ce n’est pas facile, mais cela fait partie du travail et je suis en train de l’assimiler», a-t-il souligné. «J’ai senti que j’étais à un moment où j’avais fait beaucoup de choses pour le club et qu’il était temps de partir. J’ai donné tout ce que j’avais pour Séville et rester, ce serait comme tacher un peu tout cela, si la même énergie n’y est plus», a ajouté le portier.

Celui-ci a évoqué aussi un «très gros épuisement» en 2022, entre la réalisation historique du Maroc au Mondial 2022 du Qatar et «la saison qui n’a pas été facile» en club. «Il est vrai qu’on a sauvé la saison avec un titre, mais pour moi c’était beaucoup de fatigue sur le plan émotionnel, de la famille (…) Le club le savait : au-delà du défi sportif, c’est plus au niveau des routines, comme quand on termine un cycle ; il faut le comprendre», a déclaré Bounou.