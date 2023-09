Football : L’équipe nationale enfile le maillot d’entrainement «Maroc, Terre de lumière»

Présents en ce moment au Maroc, dans le cadre du stage de préparation aux deux prochaines rencontres prévues contre le Libéria et le Burkina Fasso, respectivement les 9 et 12 septembre 2023, les joueurs de la sélection nationale de football ont enfilé leur nouveau maillot d’entrainement estampillé du logo «Maroc, Terre de lumière», la marque internationale lancée en avril 2022 par l’Office national marocain du tourisme (ONMT). En juin dernier, l’institution a signé un partenariat avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour promouvoir la destination Maroc à travers le ballon rond.

Selon un communiqué de l’ONMT parvenu à Yabiladi, ce partenariat couvre la période 2023-2030, avec l’objectif de «faire du football un levier de promotion touristique du Maroc, tout en renforçant l’image» du pays. L’ONMT estime ainsi avoir le «grand honneur» d’accompagner la FRMF et les Lions de l’Atlas «dans leurs exploits et dans leur contribution exceptionnelle au rayonnement du Maroc dans le Monde entier».

Directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir a précédemment commenté l’impact de l’exploit historique du Maroc au Mondial 2022 du Qatar, du point de vue de la diplomatie sportive comme atout du renforcement de l’image de marque, afin de créer une stratégie de nation branding globale. «Bien entendu, il y a un avant et un après décembre 2022», a-t-il déclaré lors de la cinquième édition de l’African Digital Summit (ADS), tenue les 2 et 3 mars dernier à Casablanca. Selon lui, le fait que le Maroc se hisse à la demi-finale de la Coupe du monde redéfinit le challenge, les ambitions et les possibilités, comme en témoignent les chiffres «impressionnants» des études d’impact post-Mondial sur la volonté exprimée de visiter le Maroc.

«Rares sont les destinations qui, dans leur développement, ont la chance de vivre un tel épisode», a-t-souligné. «Au-delà de la performance sportive, il y a la performance humaine, avec une équipe qui a inspiré le monde avec ses valeurs sportives, suscitant un élan de sympathie. Tout cela a donné envie aux gens de connaître le pays et la destination. Nous sommes en train de travailler dessus actuellement, de manière à capturer ce moment et d’en faire un véritable récit national sur le plan de la communication notamment», a encore déclaré Adel El Fakir.