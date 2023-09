France : Disparu à Brest, un étudiant marocain retrouvé sans vie

Disparu dimanche dernier à Brest (France) dans des circonstances non élucidées, le jeune étudiant marocain Sami El Yousfi Alaoui a été retrouvé sans vie par les plongeurs, dans le bassin du port commercial de la ville, mercredi 6 septembre. A 20 ans, le défunt suivait ses études à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB). Son passeport a été retrouvé sur lui et atteste de son identité, a rapporté Ouest-France.

Depuis cette disparition, les pompiers, les gendarmes maritimes, les plongeurs et des drones ont été mobilisés. Un chien policier dépêché de Rennes a pu remonter la piste jusqu’au port de plaisance, mardi, mais celle-ci s’est évaporée, à cause de la chaleur. Pour sa part, son entourage parmi les amis, les proches et les étudiants a distribué 2 000 tracts en ville.

Depuis sa sortie, seul d’une boîte de nuit dimanche, le jeune défunt n’avait plus donné signe de vie. «Sami n’a pas de problèmes, ni de drogue ni de dépression», a confié un ami proche, cité par le média. Les recherches ont permis de retrouver le téléphone de Sami, à une rue près du lieu où il a été vu pour la dernière fois.

Etudiant «sérieux et timide», Sami allait commencer sa quatrième année à l’ENIB, en vertu de l’accord établi entre cette école d’ingénieurs et l’Université Mohammed V de Rabat, au Maroc. L’année dernière, il avait intégré directement la troisième année.

Directeur de l’ENIB, Alexis Michel se rappelle auprès de Ouest-France d’«un étudiant doué, motivé, très responsable et très responsabilisé», qui «s’accorde parfaitement aux valeurs de [l’ENIB], comme la solidarité et l’éthique». Le parquet de Brest devrait ordonner une autopsie du corps.