Ballon d’or : Yassine Bounou parmi les nominés pour le Trophée Yachine

L’international marocain Yassine Bounou figure parmi les nominés pour le Trophée Yachine du meilleur gardien de but, dans le cadre du Ballon d’or. Grâce à une saison exceptionnelle démarrée avec le Séville FC en Espagne et qui continue après son transfert à Al Hilal en Arabie saoudite, le portier de la sélection du Maroc de football, demi-finaliste du Mondial 2022 et tenant du titre de la Ligue Europa, est retenu pour ce prix pour la deuxième année consécutive.

Dans le cadre du Ballon d’or, Yassine Bounou est nominé avec les gardiens de but Mike Maignan, André Onana, Ederson, Brice Samba, Emiliano Martinez, Thibaut Courtois, Aaron Ramsdale, Dominik Livakovic et Marc-André Ter Stegen. Il est le premier portier marocain à figurer parmi les nominés à ce trophée.