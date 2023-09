Sahara : L’ONU prudente sur les prochaines initiatives de De Mistura

L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental est, depuis lundi, à Laayoune. Une présence qui intéresse les médias accrédités auprès des Nations unies. Hier soir, un journaliste a voulu savoir si cette visite serait conclue par une reprise du processus politique, en rade depuis 2019.

«Ce que je peux dire, c'est que M. de Mistura attend avec impatience d'approfondir davantage les consultations avec toutes les parties concernées sur les perspectives de faire avancer de manière constructive le processus politique sur le Sahara occidental au cours de ces engagements régionaux, et il prévoit de présenter un rapport sur ses visites et ses engagements au Secrétaire général et au Conseil de sécurité en octobre», a répondu Farhan Haq, porte-parole adjoint d’Antonio Guterres.

Haq n’a fait que reprendre le communiqué publié, lundi, par l’ONU, annonçant l’arrivé de l’émissaire onusien à Laayoune. Jusqu’à présent, les Nations unies observent le silence sur les prochaines étapes de la tournée de Staffan de Mistura dans la région.