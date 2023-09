Football : Le président de l’OM écarte définitivement le départ d’Azzedine Ounahi

Le président de l’Olympique de Marseille (OM) a donné des précisions, lors d’un point de presse ce lundi, sur les clubs qui auraient manifesté leurs intérêts à s’offrir les services d’Azzedine Ounahi lors du mercato estival. «En toute transparence, on a reçu seulement une offre de prêt pour Azzedine qu'on a refusé après cinq minutes, car on espère compter avec lui cette saison. On ferme la porte à tout départ, on n’a pas la nécessité de vendre. La porte est fermée pour tous les autres mercatos, il n’y a aucune possibilité de voir partir nos joueurs», a affirmé Pablo Longoria.

Le ton ferme du président de l’OM intervient alors que des médias français avancent un «intérêt particulier» de l’entraineur espagnol Luis Enrique pour voir le Marocain porter les couleurs du PSG lors du prochain mercato hivernal. Pour rappel, Ounahi avait laissé une forte impression à Luis Enrique lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. «J’ai été agréablement surpris par le numéro 8 (Ounahi, ndlr). Je ne me rappelle plus de son nom, j’en suis désolé. Mon Dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien !», avait-il déclaré lors du point de presse ayant suivi l’élimination de La Roja par les Lions de l'Atlas en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Après le Mondial, Azzedine Ounahi a été transféré d’Anger à l’OM pour 10 millions euros.