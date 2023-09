Lamine Yamal : «Il a toujours été clair que je voulais jouer pour l'Espagne»

Officiellement appelé au sein de la sélection de l’Espagne, Lamine Jamal (Yamal) est revenu sur sa décision d’opter pour jouer sous les couleurs de la Roja plutôt que celles de l’équipe du Maroc. Auprès du site de la Fédération royale espagnole de football (FREF), le jeune attaquant de 16 ans a affirmé n’avoir jamais douté de son choix définitif. «J’ai toujours joué pour l’Espagne, depuis les moins de 15 ans. Pour moi, il a toujours été clair que je voulais jouer pour l’Espagne. Je veux gagner un Euro, une Coupe du monde et tout ce que je peux», a-t-il déclaré.

Après que sa décision a été rendue publique, vendredi dernier, le joueur s’est dit motivé à évoluer dans le football de haut niveau. «C’est incroyable de pouvoir vivre cela, je veux en profiter au maximum. Je suis calme, je suis habitué au Barça, on va voir comment ça va se passer», a-t-il souligné. Désormais, le jeune prodige espère apporter de «la jeunesse et de la joie ; et sur le terrain, de la verticalité et de la confiance en soi».

Né en Espagne d’un père marocain, Lamine Jamal a été convoqué par le sélectionneur espagnol Luis la Fuente, pour les deux matchs que la Roja disputera face à la Géorgie, le 8 septembre et Chypre, le 12 du même mois, comptant pour les éliminatoires de l’EURO 2024 prévue en Allemagne.

A la veille de cette annonce, le séléctionneur marocain Walid Regragui a évoqué le cas de Lamine. «Que ce soit moi, la Fédération marocaine royale de football (FRMF) ou son président, nous avons tous travaillé pour qu’il rejoigne l’équipe du Maroc, mais cela reste un choix personnel qui ne sera pas facile à prendre, pour un jeune de 16 ans. Depuis mon arrivée, il y a un an exactement, ça a déjà été une priorité pour la fédération, mais la décision de jouer pour l’une des deux séléctions de ses deux pays lui reviendra», a-t-il déclaré en conférence de presse.