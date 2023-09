L’Egypte passe au Maroc la présidence du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués

L’Egypte a passé, ce lundi, la présidence du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des délégués permanents au Maroc. Dans un discours, l’ambassadeur Mohamed Arfi, représentant permanent de l’Egypte auprès de la Ligue arabe, a annoncé la conclusion des travaux de la 159e session ordinaire du Conseil et a remis au représentant du Maroc, l’ambassadeur Ahmed Tazi, la présidence de travaux du Conseil au cours de sa nouvelle session.

Ahmed Tazi a indiqué, dans son allocution à cette occasion, que l’accession du Maroc à la présidence de la présente session coïncide avec deux événements principaux, à savoir la préparation du Sommet arabe sur le développement économique et social, prévue en Mauritanie en novembre prochain, ainsi que la préparation du prochain Sommet arabe qu’abritera Bahreïn.

Il a indiqué que la séance du Conseil de la Ligue se tient également à la lumière d’un de décisions, de projets et de documents préparés et qui seront soumis au Conseil de la Ligue au niveau ministériel. Le diplomate marocain a exprimé son aspiration à ce que la présidence du Maroc pour cette session donne une réelle dynamique aux questions et dossiers qui seront abordés. Dans ce sens, il a appelé à l’appui à la présidence pour le bon accomplissement de ses tâches.