Espagne : Badr Siwane classé 24e au Mondial du triathlon de Valence

Le triathlète marocain Badr Siwane a réalisé un exploit en terminant à la 24e place lors de la Coupe du monde de triathlon, tenue le 2 septembre 2023 à Valence (Espagne). Cette compétition a mis en lumière les prouesses du sportif de 29 ans, qui a brillé sur les distances olympiques, comprenant 1 500 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied.

Badr Siwane a franchi la ligne d’arrivée en 1 heure et 44 minutes, «avec des performances individuelles de 17 minutes et 38 secondes pour la natation (1 500 m), équivalant à une moyenne de 1 minute et 11 secondes par 100 mètres, ainsi que 56 minutes et 2 secondes pour le vélo, atteignant une moyenne de 41,1 km/h sur 40 kilomètres, et 33 minutes et 24 secondes pour la course à pied sur 10 kilomètres», a fait savoir un communiqué.

A la suite de sa performace, Siwane a confié s’être considérablement consacré à sa préparation à Rabat, avant de la peaufiner à Aix-en-Provence avec son entraîneur. «La présence de mon coach à Valence a été décisive, car il a pu me prodiguer des conseils essentiels pour exploiter au mieux mon potentiel», a-t-il ajouté.

Avec cette réalisation, Badr Siwane marque de bons points pour la qualification olympique aux JO de Paris 2024, où le Maroc peut espérer avoir deux dossards. Badr Siwane s’apprête désormais à à la prochaine étape mondiale prévue à l’Île Maurice, le week-end prochain, puis une série de compétitions en octobre.