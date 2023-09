«La Russie est prête à fournir du blé au Maroc à un prix raisonnable» (ambassadeur russe)

«La Russie est prête à fournir du blé au Maroc à un prix raisonnable». C'est l'annonce faite par l'ambassadeur russe au Maroc, Vladimir Baïbakov, dans une interview accordée à l'agence de presse TASS. «Le Maroc reste l'un des principaux partenaires commerciaux et économiques de la Russie en Afrique. Dans un contexte de nouvelles conditions géopolitiques et d'exacerbation des crises énergétique et alimentaire, un tel partenariat est particulièrement important», a précisé le diplomate.

«La Russie et le Maroc s'achètent mutuellement les produits les plus demandés sur leurs marchés. Le charbon et les produits pétroliers représentent une grande partie des importations marocaines, tandis que la Russie achète des agrumes et du poisson. En 2022, le royaume était le troisième en termes d'exportations et le quatrième en termes d'importations. Après la pandémie du Covid-19, le chiffre d'affaires commercial entre nos pays a de nouveau dépassé la barre des 2 milliards de dollars et il continue d'augmenter», s’est-il félicité.

Lors du sommet Afrique-Russie, tenu le 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, le président Vladimir Poutine a émis le souhait «de voir les liens russo-marocains se raffermir davantage et poursuivre l’élan lancé lors de la visite du roi Mohammed VI en Russie, en 2016». Le chef d’Etat a salué, dans son discours prononcé devant ses invités africains, les «mesures considérables prises par Sa Majesté le Roi pour apaiser les tensions mondiales sur les produits alimentaires».

Une semaine après ce sommet, Poutine a annoncé que son pays prépare des accords sur une zone de libre-échange avec l’Egypte, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.

Le Maroc et la Russie ont célébré, vendredi 1er septembre, le 65e anniversaire de l’établissement des relations entre les deux pays.