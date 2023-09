De Mistura au Maroc : «Rien n'est officiel», précise l’ONU

Les Nations unies ne confirment pas la visite de Staffan de Mistura au Maroc. «M. De Mistura semble susciter de nombreux rapports, théories et rumeurs. Rien n'est officiel tant que cela n'est pas annoncé d'ici (ONU, ndlr). Je n'ai donc rien à partager avec vous à ce stade», a précisé le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point de presse du 1er septembre.

Depuis que De Mistura a pris ses fonctions, le 1er novembre 2022, l’ONU aborde les tournées de De Mistura dans la région avec une extrême réserve. Pour rappel en janvier 2022, Dujarric s’était montré très avare en informations sur le programme de l’émissaire onusien au Maroc alors qu’il se trouvait à Rabat. «Dès que j'aurai quelque chose d'officiel de son bureau (De Mistura, ndlr), je le partagerai avec vous», avait-il répondu à un journaliste.

Mardi, une source marocaine a annoncé, dans des déclarations à Yabiladi, le projet d’une visite au royaume de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, avec une escale à Laayoune.

La dernière tournée de De Mistura dans la région remonte à juillet et septembre 2022, d'abord au Maroc et ensuite en Algérie, Mauritanie et dans les camps de Tindouf.