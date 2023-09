Corse : La filière de la clémentine recrute 1 200 saisonniers du Maroc

La filière clémentine en Haute-Corse accueillera 1 200 saisonniers, entre le 6 octobre et le 2 novembre 2023, pour combler le déficit des travailleurs et assurer ainsi le bon déroulement de la cueillette. Les arrivées sont prévues à bord de vols commerciaux, à la charge des producteurs, selon un communiqué de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Les candidats attendus se verront délivrer des titres de séjour temporaires, couvrant la période de leurs contrats. Une fois de retour au pays, ils devront effectuer un pointage auprès de l'antenne de l'OFII à Casablanca, rapporte l'AFP.

En juillet dernier, l'instance a signé une convention avec le syndicat agricole français FNSEA, ainsi que l'ANAPEC en charge de l'emploi du côté marocain, pour un recrutement facilité des ouvriers du secteur primaire par les exploitants français. En France, les saisonniers du Maroc sont de plus en plus demandés, ces dernières années. En 2022, il ont été 16 000, après avoir été 10 000 en 2021 et 6 300 en 2018.