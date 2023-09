Espagne : La «feuille de route» avec le Maroc, «un succès qui se poursuivra» selon Albares

Le chef de la diplomatie Nasser Bourita et son homologue espagnole José Manuel Albares / Photo d'archive

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération par intérim, José Manuel Albares, a salué le «succès» de la «feuille de route» convenue entre l’Espagne et le Maroc et a assuré qu’elle «se poursuivra». «Une feuille de route est un processus, un engagement à long terme entre les deux pays», a souligné Albares dans un entretien à l’agence de presse espagnole Europa Press, publié dimanche.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie espagnole a mis en exergue les «bons résultats» de la nouvelle étape des relations entre les deux pays. A cet égard, Albares a mis en avant la diminution du nombre d’immigrants arrivant sur les côtes espagnoles par rapport à l’Italie ou à la Grèce, «les chiffres du commerce qui continuent de croître de manière exponentielle mois après mois» et «l’extraordinaire coopération dans la lutte contre le terrorisme». «Tout cela nous montre que cette feuille de route a été un succès et qu’elle va se poursuivre», a-t-il martelé.

De ce fait, Albares a relevé que les relations de coopération avec le Maroc constituent un modèle à suivre par les «pays voisins». Le ministre espagnol des Affaires étrangères a souligné récemment que le Maroc demeure la «première priorité» de la politique extérieure espagnole. «Tous les présidents du gouvernement espagnol ont indiqué que la première priorité de la politique extérieure est le Maroc», avait insisté Albares dans des déclarations à la presse.