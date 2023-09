Malgré la visite du responsable US, le Polisario rejette toute solution appelant au «réalisme»

Comme prévu, le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, s’est réuni avec le chef du Polisario dans les camps de Tindouf, ce samedi 2 septembre. Les entretiens ont porté sur «les moyens de soutenir les efforts entrepris par M. Staffan de Mistura, Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, pour relancer le processus de paix bloqué en raison de l'obstruction et de l'intransigeance de l’Etat occupant marocain», indique le Front dans un communiqué.

Brahim Ghali a conditionné la réussite de la mission de De Mistura à «l’appui que lui apportera le Conseil de sécurité, notamment les pays influents comme les Etats-Unis». Le chef du Polisario a rejeté tous les appels au «réalisme» qui «ne feront qu'aggraver l'impasse et réduire ainsi les chances de parvenir à une solution pacifique durable et accentuer les tensions et l'instabilité dans la région», ajoute la même source.

Il s’est accroché à l’organisation d’un referendum, soulignant qu’ «un soutien réel» aux efforts de Staffan de Mistura exige de «créer les conditions nécessaires pour permettre à la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) de mettre en œuvre la mission qui lui a été confiée par le Conseil de sécurité conformément au Plan de règlement des Nations unies de 1991».

Les impacts de la sortie de Bachir Sayed et la frappe du drone des FAR

Brahim Ghali a également réaffirmé le droit de son mouvement à «défendre par tous les moyens garantis par la Charte des Nations Unies et l'Acte constitutif de l'Union africaine (…) ses aspirations non négociables à la liberté et l'indépendance».

La partie américaine n’a pas encore communiqué sur la rencontre entre Joshua Harris et le chef du Polisario. Le Bureau du Proche Orient au Département d’Etat s’est limité à rediffuser, samedi, les mêmes messages que Harris a publiés le vendredi 1er septembre.

Ce rejet de toute solution basée sur le compromis et le réalisme intervient dans un contexte interne particulier pour le Polisario. Bachir Mustapha Sayed a profité de l’arrivée de représentants de l’administration Biden dans les camps de Tindouf pour appeler, dans un communiqué parvenu à Yabiladi, à intensifier la guerre contre le Maroc. Il a également mis en garde le Front de toute reprise du «dialogue» avec le royaume. Pour mémoire, Sayed avait affirmé, en août 2022 dans un enregistrement sonore, que Brahim Ghali «n’a pas assumé sa responsabilité» dans la conduite de la «guerre» contre les Forces armées royales (FAR).

Cette sortie du fondateur du Polisario a été immédiatement suivie par l’annonce d’une frappe d’un drone des FAR ayant tué quatre éléments des milices armées du Polisario, dont le chef de la 6e région militaire et membre du secrétariat général, Abba Ali Hammoudi.