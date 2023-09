Benguérir : Lancement de la sélection des appelés au service militaire

Le coup d’envoi de l’opération de sélection et d’incorporation des nouveaux appelés au service militaire au sein du 38e contingent a été donné au 3e Centre de formation des appelés (CFA) à la base militaire de Benguérir (province de Rehamna). Cette opération, qui se poursuit jusqu’au 16 septembre courant, se tient sous la supervision d’une Commission composée de membres représentant les différents bureaux et services de l’Etat-Major général des Forces armées royales.

Les candidats et candidates issus des provinces de Rehamna, El Kelaâ des Sraghna, Safi et Youssoufia, ont afflué dès les premières heures de la matinée, vers la base militaire de Benguérir, à bord des bus de transport en commun.

L’opération de sélection et d’incorporation se décline en trois étapes : l’accueil des candidats et candidates au service militaire et la vérification des convocations et de l’identité de chaque candidat, l’orientation des candidats vers le Centre de formation pour examiner leur aptitude physique sous la supervision d’une Commission d’examen médical, avant de les présenter devant la Commission de sélection et d’incorporation qui décide de leur aptitude à effectuer le service militaire.

Le nombre de personnes convoquées au service militaire a atteint 2 072, dont 101 de sexe féminin, parmi lesquelles 1 038 seront sélectionnées, dont 709 seront retenus au 3e Centre de formation des appelés à la base militaire de Benguérir. Les appelés restants, seront répartis sur les autres Centres de service militaire à travers le Royaume. Un total de 2 000 appelés de sexe masculin vont bénéficier de la formation au sein du Centre, et ce après l’arrivée de 1 291 appelés sélectionnés au niveau d’autres centres du royaume.

Au terme de l’opération de sélection, les appelés seront intégrés au 38è contingent, soit 20 000 personnes sur tout le territoire national, avant de les orienter vers les Centres de formation mis en place et équipés par les FAR pour les accueillir dans les meilleures conditions.

Le Haut commandement des Forces armées royales a pris toutes les mesures organisationnelles et logistiques, et mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réussite de cette opération à l’échelle nationale.