Sahara : Des membres de l’administration Biden rencontrent le chef du Polisario à Tindouf

Une délégation américaine de l’administration Biden conduite par le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, est arrivée hier soir dans les camps de Tindouf. «En soutien au processus politique des Nations unies sur le Sahara occidental, le Secrétaire adjoint Joshua Harris s'est rendu à Tindouf pour consulter un certain nombre de parties prenantes, notamment le Secrétaire général Brahim Ghali et de hauts représentants du Front Polisario, ainsi que des agences des Nations unies, des organisations non gouvernementales et des partenaires humanitaires», annoncent les services d’Antony Blinken sur les réseaux sociaux.

Lors de ces réunions, Joshua Harris a mis l’accent sur «l'importance d'un soutien total et d'un engagement avec l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, dans un esprit de réalisme et de compromis, alors qu'il intensifie ses efforts pour parvenir à une solution politique durable et digne pour le peuple du Sahara occidental».

Le Département d’Etat a annoncé, vendredi, une tournée de Harris au Maroc et Algérie avec la mission de «mener des consultations sur la sécurité régionale et réaffirmer pleinement la position des Etats-Unis de soutien au processus politique de l’ONU au Sahara occidental».