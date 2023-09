BRICS : Le Maroc, l’Inde et Israël accusés d’avoir torpillé la candidature de l’Algérie

Le 24 août, le président sud-africain annonçait l’adhésion au groupement des BRCIS de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, de l’Egypte, de l'Ethiopie, de l'Iran et de l’Argentine, alors que la demande de l’Algérie a été rejetée. Une semaine plus tard, des «sources très bien informées» au voisin de l'Est accusent le Maroc, Israël et l’Inde d’avoir torpillé la candidature algérienne, écrit le quotidien francophone L’Expression.

Le Premier ministre indien, Narendra Modī, à «opposé un non violent» à l’admission de l’Algérie. «L'homme était prêt à faire échouer le Sommet et toute la stratégie de l'organisation. Les présidents des quatre autres pays, la Chine, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud s'étaient vus piégés par l'absence de toute volonté de négociation de la part du Premier ministre indien. Ce dernier a mis ses pairs devant un fait accompli, les obligeant à céder à son «caprice»», expliquent les mêmes sources à l’organe de presse du Rassemblement national démocratique (RND), membre de l’actuelle majorité gouvernementale. Le chef du RND, Tayeb Zitouni, est depuis le 15 mars 2023, à la tête du ministère du Commerce et la promotion des exportations.

Le «complot» contre l’Algérie, ajoutent-elles, «a été au centre d'une communication téléphonique entre Bourita (Nasser) et son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar, le 20 août dernier». Et de conclure que «Tel Aviv et Rabat sont à l'origine de l'entêtement de Modi (Narendra) à refuser le dossier de l'Algérie».

Le ministre algérien des Affaires étrangères a évité, mardi lors d’un point de presse, d’accuser une ou des parties de faire barrage à la candidature de son pays au BRICS. Ahmed Attaf a reconnu que «l’Algérie aspirait à adhérer aux BRICS pour renforcer les cadres de déploiement de sa politique étrangère».

«L’Algérie, qui a de tout temps plaidé en faveur de la multipolarité dans les relations internationales et le rétablissement de la coopération multilatérale, continuera à défendre ses choix avec ses alliés des BRICS dans d’autres cadres comme le Conseil de sécurité de l’ONU, le groupe des 77 et le Mouvement des non-alignés», a souligné Attaf.