Sahara : Un drone des FAR tue le chef de la 6e région militaire du Polisario

Un drone des Forces armées royales (FAR) a tué quatre éléments armées des milices du Polisario, dont le chef de la 6e région militaire et membre du secrétariat général, Abba Ali Hammoudi. Une nouvelle confirmée par la direction du Front dans un communiqué diffusé ce vendredi 1er septembre via l’agence de presse SPS, mais sans donner plus d'informations sur les circonstances ayant conduit à ces morts.

«Ce haut du cadre du Polisario menait en compagnie d’un groupe d'individus une opération dans la localité d’Outizghi, située à l’Ouest du Mur des Sables érigé par les FAR. Outre Hammoudi, la frappe du drone des FAR a tué trois personnes et blessé deux autres», affirme une source proche du dossier dans des déclarations à Yabiladi.

Cette opération du Polisario intervient alors que le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, est attendu au Maroc et en Algérie.