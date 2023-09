Bourita et Lavrov célèbrent le 65e anniversaire des relations russo-marocaines

Le Maroc et la Russie célèbrent, ce vendredi, le 65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Une commémoration marquée par un échange de messages de félicitations entre Nasser Bourita et Sergueï Lavrov.

«Les deux ministres ont mis en valeur l’intérêt mutuel dans la continuation du développement et de l’approfondissement de la coopération multidimensionnelle et mutuellement avantageuse entre le Maroc et la Russie», indique le ministre marocain des Affaire étrangères dans un communiqué. Ils ont «confirmé aussi l’aspiration des deux pays quant au maintien d’une coordination efficace dans le domaine de la politique extérieure et cela dans l’intérêt de la sécurité et la stabilité régionales et internationales», ajoute la même source.

Même son de cloche auprès de la diplomatie russe qui a souligné que Bourita et Lavrov ont mis l’accent sur «leur intérêt mutuel pour le développement et l'approfondissement de la coopération multiforme et mutuellement bénéfique entre la Russie et le Maroc». Les deux parties ont également réaffirmé l’engagement du royaume et la Russie à «maintenir une coordination efficace de la politique étrangère dans l’intérêt d’assurer la sécurité et la stabilité régionales et internationales», précise le ministère russe des Affaires étrangères.

Lors de la visite d'Etat du roi Mohammed VI, à Moscou en mars 2016, le Maroc et la Russie ont signé une Déclaration sur le Partenariat Stratégique Approfondi.