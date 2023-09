Fiscalité : Le Cercle des fiscalistes du Maroc (CFM) en conclave à Marrakech

Le Cercle des fiscalistes du Maroc (CFM) tiendra, le 5 septembre 2023 à Marrakech, une rencontre interne dans le but de produire une réflexion et formuler des propositions en faveur d’une meilleure intégration et fiscalisation du secteur informel. L’occasion sera de débattre de la problématique au Maroc, à la lumière du Projet de loi des finances (PLF) 2024, indiquent les organisateurs à Yabiladi. Cette rencontre sera marquée par l’intervention de Mohamadi El Yacoubi, président du CFM.

Créé en 2014, le CFM est think tank marocain indépendant, rassemblant des professionnels du secteur fiscal, notamment des comptables, notaires, avocats, chercheurs, directeurs administratifs et financiers. Cette instance se veut ainsi comme un espace d’études, de réflexion et de propositions pour un intérêt commun.

Dans ce sillage, le Cercle formule de manière périodique des propositions et des avis concertés, dans l’idée d’améliorer le cadre législatif et réglementaire fiscal, contribuant ainsi à promouvoir une fiscalité juste et équitable.