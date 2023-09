Saidia : La France réagit au meurtre d’un Franco-marocain par l'armée algérienne

Le ministère français des Affaires étrangères a réagi, ce vendredi, au drame survenu trois jours plus tôt dans la zone maritime entre le Maroc et l'Algérie, où deux ressortissants ont été tués par l'armée algérienne et un autre arrêté. Dans un communiqué cité par l'AFP, le Quai d'Orsay confirme la mort d'un citoyen et l'arrestation d'un autre, les deux portant les nationalités française et marocaine. Il souligne que le centre de crise et de soutien au sein du département, ainsi que les ambassades au Maroc et en Algérie, «sont en contact étroit avec les familles» des concernés à qui le ministère dit apporter «tout [son] soutien».

La famille de Bilal Kissi, le défunt dont la dépouille a été retrouvée du côté maritime marocain, a affirmé dès jeudi qu'un deuxième décès avait été causé par les mêmes tirs sans sommation de l'armée algérienne. Le drame s'est produit durant une sortie en mer à bord de jet-ski. Bilal, son frère, son cousin et leur ami se sont égarés dans les eaux territoriales près de Saïdia, pour se trouver dans la partie algérienne, selon le frère rescapé, Mohamed Kissi. Ce dernier a également confirmé l'arrestation du franco-marocain.

Alors que les funérailles de Bilal ont eu lieu hier, une source judiciaire au Maroc a déclaré qu'une enquête avait été ouverte, pour faire toute la lumière sur ce drame.

Cousin du défunt, l'acteur belgo-marocain Abdel Qissi a dénoncé un meurtre, tout en déplorant les hostilités des généraux algériens envers le Maroc. Au niveau de cette partie frontalière, les tirs du côté algérien ont déjà fait plusieurs victimes dans le passé.