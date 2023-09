Sahara : Les Etats-Unis envoient Joshua Harris au Maroc et Algérie

La question du Sahara occidental sera au menu de la tournée au Maroc et en Algérie du secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris. A Rabat et à Alger, le diplomate a pour mission de «mener des consultations sur la sécurité régionale et réaffirmer pleinement la position des Etats-Unis de soutien au processus politique de l’ONU au Sahara occidental», précisent les services d’Antony Blinken sur les réseaux sociaux.

L’administration Biden soutient les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en vue de relancer les pourparlers entre toutes les parties. Un appui réaffirmé, le 9 août, lors de la visite du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à Washington.

La visite de Joshua Harris au Maroc et en Algérie intervient alors que des informations font état d’une nouvelle tournée de De Mistura dans la région.