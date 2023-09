ONCF : Plus de 12 millions de voyageurs en six mois

L’activité voyageurs de l’Office national des chemins de fer (ONCF) a marqué une croissance soutenue de 34% au deuxième trimestre 2023, et ce comparativement à la même période de l’année dernière.

Avec 12,2 millions de passagers transportés, soit une hausse de 17%, ces chiffres confirment la forte attractivité du train, indique l’Office dans un communiqué sur ses résultats au T2-2023. L’activité passager a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 653 millions de dirhams.

Le communiqué souligne également l’accélération des études relatives aux projets d’extension du réseau ferroviaire pour amorcer le prochain cycle de développement.

Par ailleurs, une nouvelle étape a été franchie par l’ONCF dans sa transition énergétique, avec 60% d’énergie verte dans son mix électrique (équivalent à 3 800 000 arbres plantés), et un engagement fort pour un avenir meilleur, plus vert et une économie plus propre.

Les bons résultats confirment la pertinence des choix stratégiques de l’Office et le positionnement du ferroviaire comme épine dorsale pour une mobilité durable, relève le communiqué.

En effet, le chiffre d’affaires consolidé de l’Office a dépassé 2,19 milliards de dirhams au premier semestre 2023, en augmentation de 5% par rapport au S1-2022. Pour sa part, le CA social au titre du 2ème trimestre de l’année en cours a dépassé 1 milliard de dirhams, en augmentation de 4,5% par rapport au T2-2022.

Par contre, l’activité marchandises est en baisse avec un CA de 327 millions de dirhams, sous l’effet de la baisse exceptionnelle des volumes de transport des phosphates.

Les dépenses d’investissements (CAPEX) se sont établies, de leur côté, à 434 MDH au S1-2023 pour des opérations de maintien de la performance, de la qualité de services et des exigences de sécurité. Pour l’endettement net, il a atteint 44 milliards de dirhams à fin juin 2023, en baisse de 3% par rapport à fin 2022.