Espoirs en Espagne après l’absence de Lamine Yamal et Brahim Diaz dans la liste de Regragui

La presse espagnole commente les absences de Lamine Yamal (16 ans) et Brahim Diaz (24 ans) de la liste des joueurs convoqués par l’entraineur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui. «Les deux joueurs ont choisi d'attendre un appel de l'entraîneur espagnol, Luis de la Fuente», écrit le quotidien sportif AS.

La Radio Cadena Ser souligne que «si Yamal est appelé par Luis de la Fuente, il poursuivrait son évolution en équipe nationale A, et ce après avoir joué avec les moins de 15 ans (six matchs), les moins de 16 ans (quatre matchs), les moins de 17 ans (avec lesquels il a été vice-champion d'Europe), en plus de ses débuts avec les moins de 21 ans en 2022». Néanmoins, El Mundo Deportivo affirme que l'Espagne n'a pas encore assuré la présence permanente de Lamine Yamal avec La Roja.

La FIFA a, en effet, modifié la règle d'éligibilité en 2020, permettant aux joueurs de changer de nationalité sportive à condition de «ne pas avoir disputé plus de trois matchs avec l'équipe A de la précédente équipe nationale; que trois ans se soient écoulés depuis le dernier match disputé avec la précédente équipe nationale; et ne pas avoir disputé de match de phase finale avec la précédente équipe nationale». Pour rappel, l’origine de ces changements fut le cas du joueur marocain Mounir Haddadi.