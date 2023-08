Le groupe néerlandais N-Sea participe au projet de gazoduc Nigéria-Maroc

Le groupe néerlandais N-Sea indique, dans un communiqué, avoir étendu sa zone d'opérations en Afrique de l'Ouest en commençant par des opérations d'enquête pour soutenir le développement du prestigieux projet de gazoduc Nigeria-Maroc.

Le fournisseur de solutions sous-marines explique avoir travaillé en étroite collaboration avec l'armateur du navire, Rederij Groe, et converti le navire de support sismique 7-Waves en navire d'étude avec ce que l'entreprise considère comme un équipement de pointe pour réaliser ce projet.

Ces avancées sur le terrain des études interviennent alors que le contexte géopolitique est plutôt en faveur de la réalisation du projet maroco-nigérian. En effet, le coup d’Etat au Niger, du 26 juillet, a chamboulé les prévisions des promoteurs de la construction du gazoduc transsaharien devant relier Nigéria-Niger-Algérie. La menace d’une opération militaire des Etats de la CEDEAO pour restaurer l’ «ordre constitutionnel» dans le pays sahélien et les relations tendues entre les nouveaux maitres à Niamey et le président nigérian, Bola Tinubu, mettent en péril le projet.

Pour rappel, le PDG de la société «Nigerian National Petroleum Company Limited» (NNPC), Malam Mele Kyari, avait couvert d’éloges, dans des déclarations à la presse, le projet de Gazoduc Nigéria-Maroc. C’est «l’un des projets les plus ambitieux que nous ayons pour un investissement de plus de 25 milliards de dollars. Mais plus que tout, il va connecter 11 pays d’Afrique de l’Ouest à nos sources de gaz, et de cette façon, nous créerons la prospérité autour du Nigeria. Ce gaz se retrouvera en Europe».

Le comité de pilotage du méga chantier s’est réuni, en juin dernier à Abuja, sous la présidence de la directrice générale de l’ONHYM, Amina Benkhadra, et le PDG de la Nigérian National Petroleum Company Limited.