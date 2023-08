Allemagne : Un Marocain reconnu coupable d’espionnage pour Rabat

Un ressortissant marocain a été condamné à un an et neuf mois de probation par le tribunal supérieur de Düsseldorf, après avoir été reconnu coupable d’espionnage au service du Maroc. Auprès de la juridiction, l’accusé a avoué les faits reprochés et a exprimé ses regrets, concernant des agissements qui lui auraient permis de recueillir des informations sur ses concitoyens partisans du Hirak du Rif, parmi ceux résidents en Allemagne.

Repris par l’agence de presse DPA lors de son procès, l’homme âgé de 36 ans a reconnu avoir agi pour le compte de la Direction générale des études et de la documentation (DGED) à Rabat, contre la somme de 5 000 euros, en guise de frais de déplacement. Il a précédemment déclaré avoir lui-même été un sympathisant du Hirak du Rif, selon la même source.

La procédure pénale visant le ressortissant, dans le cadre de ce dossier, a été ouverte en juillet dernier, à la suite d’accusations portées par le procureur fédéral. L’homme a été interpellé huit mois plus tôt, pour être soumis aux procédures d’instruction.