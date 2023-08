L’acteur belgo-marocain Abdel Qissi dénonce le meurtre de son cousin par l’armée algérienne

L’ancien boxeur et acteur belgo-marocain Abdelkrim Qissi, dit Abdel Qissi, a dénoncé le meurtre de son petit cousin Bilal Kissi, décédé mardi lors d’une sortie en mer à Saïdia. Il s’agit en effet du jeune homme tué par balles, après s’être égaré et avoir franchi les eaux territoriales de l’Algérie, accompagné de quatre autres personnes à bord de motos aquatiques.

Ce jeudi, des sources judiciaires au Maroc ont annoncé que des investigations étaient en cours, après que le corps du défunt a été récupéré hier, poussé par les courants vers la partie maritime marocaine. Après que la dépouille a été transférée initialement à la morgue de Berkane, des funérailles ont eu lieu cet après-midi à Bni Drar.

Sur ses réseaux sociaux, l’acteur originaire de la région d’Oujda a indiqué que Bilal était en séjour estival à Saïdia avec ses amis. «Il vivait en France et comme beaucoup de jeunes originaires du Maroc, il est retourné dans son pays. Les forces de l’ordre algériennes n’ont rien trouvé d’autre que de foncer sur ces jeunes innocents et d’ouvrir le feu sans sommations, ni modération (on a trouvé au moin cinq balles dans son corps)», a déploré Abdel Qissi.

Ce drame a par ailleurs réveillé les douleurs familiales, puisque l’acteur indique que plusieurs de ses proches «ont déjà été tués par la police frontalière algérienne», son village d’origine étant limitrophe au pays voisin. «Ma famille a payé et paye encore un lourd tribut dû à cette haine», a-t-il regretté, en reprochant aux officiels de l’Algérie leurs hostilités envers le Maroc.

«Je présente toutes mes condoléances à ses parents et je prie Dieu de leur donner la force et la patience face à cette épreuve terrible qu’est de perdre un enfant.»

Par la même occasion, Abdel Qissi a exprimé son souhait que «les autorités marocaine porteront l’affaire devant les instances internationales, pour qu’enfin cesse cette pratique inhumaine».