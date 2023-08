Mondial 2030 : «Aucun impact de l’affaire Rubiales sur la candidature tripartie», affirme le Portugal

Le gouvernement portugais écarte tout impact concernant l’affaire Luis Rubiales, le président suspendu de la Fédération espagnole de football, sur les chances de la candidature ibéro-marocaine pour l'organisation du Mondial 2030. «Quels que soient les dirigeants et les éventuelles polémiques, il s’agit d’une candidature unique et commune qui unit les rives de la Méditerranée à travers le sport et ses meilleures valeurs», a indiqué le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et Sports, João Paulo Correia, dans des déclarations à la presse de son pays.

Le responsable portugais a martelé que le projet de candidature tripartie a été initié par les Fédérations et ensuite soutenu par les gouvernements du Portugal, d'Espagne et du Maroc «indépendamment de ceux qui occupent les postes».

Pour rappel, Luis Rubiales a été provisoirement suspendu par la FIFA de son poste de président de la Fédération espagnole de football pour une durée de trois mois, pour avoir embrassé, sans son consentement, la joueuse Jenni Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles de la finale de la Coupe du monde de football féminin, ce qui a déclenché une crise dans le football espagnol avec des répercussions internationales.