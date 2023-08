Coup d’Etat au Gabon : La Royal air Maroc (RAM) a annulé son vol à destination de Libreville

Prévu ce mercredi 30 août vers 22 heures, le vol de la Royal air Maroc (RAM) reliant habituellement Casablanca à la capitale du Gabon Libreville a été annulé, par mesure de précaution après la tentative de coup d’Etat annoncée plus tôt, en matinée. Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion d’urgence portant sur l’examen de la situation, en prévision d’une possible fermeture de l’espace aérien, après l’annonce de la fermeture des frontières terrestres du pays. Afin de décider de ce qui adviendra des quatre dessertes hebdomadaires assurée entre le Maroc et le Gabon, la compagnie aérienne nationale continue de suive l’évolution des faits.

Ce mercredi matin, des militaires ont annoncé «mettre fin au régime en place» et annuler les «résultats tronqués des élections présidentielles du 26 août». Dans dans leur déclaration sur une chaîne de télévision publique, ils ont pointé une «gouvernance irresponsable et imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale et qui risque de conduire le pays au chaos». Les militaires ont décidé aussi de dissoudre toutes les institutions de l’Etat.

Plus tard, le Maroc a souligné «l’importance de préserver la stabilité de ce pays frère et la quiétude de sa population». Dans ce sens, un communiqué des Affaires étrangères a indiqué que le royaume était confiant en «la sagesse de la nation gabonaise, de ses forces vives et de ses institutions nationales, pour avancer vers une perspective permettant d’agir dans l’intérêt supérieur du pays, de sauvegarder les acquis réalisés et de répondre aux aspirations du peuple gabonais frère».