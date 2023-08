Ceuta : Un ressortissant du Maroc sorti d’un bus après 10 heures de voyage

Un ressortissant du Maroc a été sorti de la cache de roue de secours d’un bus, dans le port de Ceuta, après être resté à bord pendant dix heures dans le but de rallier la péninsule ibérique. Ce sont ses appels à l’aide qui ont alerté sur sa présence, après qu’il a atteint un certain degré d’épuisement et de déshydratation.

Le jeune homme de 26 ans a pris le bus depuis la ville de Chefchaouen. Selon des sources portuaires citées par EFE, les passagers ont été interpellés par les appels du ressortissant, ce qui les a poussés à recourir aux pompiers.

Se sentant mal au vu du manque d’espace, des températures élevées et de la longue durée du voyage, le jeune homme a été pris en charge par les voyageurs, en attendant l’arrivée des secours.

La police nationale a conduit ensuite le ressortissant à la préfecture, pour son enregistrement et son identification.