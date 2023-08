Tentative de coup d’Etat au Gabon, principal allié du Maroc en Afrique

Au Gabon, des militaires annoncent mettre «fin au régime en place» et annuler les «résultats tronqués des élections présidentielles du 26 août». «Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime actuel», pointant une «gouvernance irresponsable et imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale et qui risque de conduire le pays au chaos», annoncent-ils dans une déclaration sur une chaîne de télévision publique. Les militaires ont décidé aussi de dissoudre toutes les institutions de l'Etat.

Cette tentative de coup d’Etat intervient quelques heures après la proclamation de la victoire d’Ali Bongo aux élections présidentielles du samedi 26 août, avec 64,27% contre 30% pour son adversaire Albert Ondo Ossa. Des résultats que l’opposition a contestés.

Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans juste après le décès de son père Omar Bongo en 2009, a déjà connu une tentative de putsch, en janvier 2019, alors qu’il séjournait au Maroc. La famille Bongo règne au Gabon depuis 1967.